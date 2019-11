Garfagnana



Simonini (Cambiamo): "Il centrodestra unito batta un colpo per le elezioni provinciali"

martedì, 19 novembre 2019, 16:45

Arriva anche dal movimento "Cambiamo con Toti" l'appello per l'unità del centrodestra alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale (due anni) e del presidente (quattro anni).



Con una nota, l'ex consigliere provinciale Simone Simonini, e neo referente per la Lucchesia di Cambiamo!, annuncia la disponibilità del movimento all'imminente competizione elettorale. "Il nostro vuol essere un appello positivo e propositivo per tutto il centrodestra - ha dichiarato Simonini - ,come movimento siamo a disposizione dell'intera coalizione come forza politica neo nata sul territorio provinciale per portare il nostro contributo alla sfida di Palazzo Ducale. Chiediamo ai movimenti presenti di unire le forze e stringere i tempi, già molto stretti, per la presentazione della lista. Come movimento siamo disponibili ad unirci concretamente dando la disponibilità di una candidatura al ruolo di consigliere provinciale".



"Siamo fiduciosi - ha concluso Simonini -, che il nostro appello sarà raccolto positivamente da tutti, anche in vista di future collaborazioni per le prossime competizioni elettorali quali quelle amministrative e regionali del 2020.