Garfagnana



Simonini svela le carte: è il nuovo referente provinciale di “Cambiamo! Per Toti”

martedì, 19 novembre 2019, 13:04

di simone pierotti

Il Movimento “Cambiamo! per Toti” sta muovendo i primi passi e, anche nella nostra provincia, inizia ad organizzarsi. Ha fatto discutere e continuerà a farlo l’adesione al movimento di Simone Simonini, ex segretario della Lega Garfagnana e Mediavalle, nonché già consigliere provinciale e comunale di Molazzana. Lunedì 25 novembre, nel corso di una convention presso l’Hotel Napoleon di Lucca, verranno presentati i comitati e aderenti della provincia di Lucca.

Ci sarà Simonini, nuovo referente di “Cambiamo!” per la provincia di Lucca. E’ lo stesso rappresentante politico a spiegarci questa novità. “Nell'ambito politico era nota la nostra situazione. In molti dopo il commissariamento ingiustificato della sezione Lega, (rimasta tra l'atro ufficialmente scoperta), si sono interessati a noi. Volevamo rimanere coerentemente uniti alla coalizione di centrodestra, e per questo sono nati tutta una serie di contatti”.

“La proposta più interessante, senza dubbio, è stata quella del partito politico di Toti, con la possibilità di lavorare nel centrodestra con un movimento nuovo ed autorevole, composto da persone toscane e capaci. Crediamo che ci siano tutti i migliori propositi per proseguire su una linea politica dei fatti, che si interessi alle problematiche locali senza secondi fini. Volevamo un partito moderato nei toni e nei termini capace di andare oltre nell'interesse della collettività”.

Come sarà organizzato il movimento a livello locale? “Ci sarà tutta una serie di persone divise per aree territoriali che costruiranno i comitati regolarmente eletti. Io avrò il ruolo di referente per tutto il territorio provinciale”.