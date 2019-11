Garfagnana : vagli sotto



Trovato morto in casa un anziano

giovedì, 14 novembre 2019, 20:54

La sorella non l'aveva più sentito dalle 15 di ieri. Preoccupata, temendo un malore, ha quindi allertato il 118 che, intorno alle 18, ha inviato presso l'abitazione dell'uomo, nel comune di Vagli Sotto, un mezzo della Misericordia di Piazza al Serchio e uno di Camporgiano.

Sul posto i sanitari hanno richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco per entrare all'interno della casa. Una volta entrati, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano. Si tratta di L.L., 77 anni, nativo di Vagli e residente nella frazione di Roggio.

Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi. La morte del paziente è stata ricondotta a cause naturali.