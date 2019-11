Uniti per Gallicano: “Niente attività motoria a scuola quando piove”

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 24 novembre 2019, 11:23

L'episodio è accaduto stamattina nella frazione di Brica a Sillano. Un'auto che stava transitando lungo la strada sarebbe stata trascinata dalla forza dell'acqua e sarebbe finita in un fiume. All'interno una ragazza che però ne è uscita, fortunatamente, illesa

sabato, 23 novembre 2019, 20:57

A chiederselo è il signor Italo Regali, disabile al 55 per cento, che, pur avendo fatto richiesta di adesione volontaria al "patto del lavoro", non risulta tra i percettori del Reddito di Cittadinanza tenuti a presentarsi a colloquio

sabato, 23 novembre 2019, 14:56

Una profonda area depressionaria proveniente da nord-ovest è in graduale spostamento verso le coste tirreniche; in arrivo un sistema frontale accompagnato da forti venti di Scirocco. La sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per pioggia fino alle ore 10 di domenica 24 novembre e a...

sabato, 23 novembre 2019, 12:14

Nel corso del direttivo toscano del partito sono stati individuati dal commissario Recaldin due nuovi commissari: Luigi Pellegrinotti per la sezione Mediavalle e Garfagnana, affiancato da Damiano Simonetti come responsabile relazioni esterne e Riccardo Cavirani per la sezione Pietrasanta-Versilia Medicea che comprende i comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema

venerdì, 22 novembre 2019, 16:23

Previsto per domani in Toscana un nuovo peggioramento del tempo, con precipitazioni sparse sul nord ovest e in Arcipelago, in estensione in serata dalle zone costiere al resto della regione. Possibilità di isolati temporali in Arcipelago e localmente lungo la costa, con occasionali colpi di vento e grandinate

venerdì, 22 novembre 2019, 16:08

È stato proclamato uno sciopero per l'intera giornata di venerdì 29 novembre dal sindacato Usb e indirizzato ai dipendenti dell'Azienda USL Toscana nord ovest di qualsiasi profilo