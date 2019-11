Garfagnana



Vagli, messa in sicurezza la strada dalla Diga a Roggio

giovedì, 28 novembre 2019, 11:12

Il comune di Vagli Sotto ha provveduto a mettere in sicurezza, con lavori importanti e per un importo sostanzioso, la strada che dalla Loc. Diga di Vagli conduce alla frazione di Roggio.

"Nel consiglio comunale di lunedì sera - esordisce l'amministrazione comunale - si è proceduto a stanziare risorse finanziarie, al fine di iniziare una procedura progettuale per la costruzione di loculi nel cimitero di Roggio, con il voto contrario da parte della minoranza comunale, nel destinare le risorse a professionisti per redigere il progetto".

"Comunichiamo - spiega la giunta - che per la valorizzazione della sentieristica escursionistica, sono stati recepiti finanziamenti da destinarsi all’Oasi di Campocatino. A favore della valorizzazione sociale delle attività ricreative culturali, del bosco e della sentieristica tra le località San Michele e Roggio, abbiamo acquisito per i nostri progetti un forte finanziamento. Inoltre, per la valorizzazione sociale e delle attività ricreative culturali del bosco e della sentieristica tra Loc. Terenzano e la Frazione di Roggio, la quale era fino agli anni ’50 la strada di comunicazione per raggiungere Roggio, tutte le merci/persone passavano dalla strada del “Terenzano”. Grazie alla nostra progettazione, abbiamo acquisito un forte contributo finanziario".

"Il comune di Vagli Sotto - conclude - rimane fra i 15 comuni che in tutta la Regione Toscana e da altri enti riesce a portare progetti credibili e riceverne cospicui finanziamenti".