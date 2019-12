A Gorfigliano la magia dei Natalecci: il cielo illuminato a giorno

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 26 dicembre 2019, 16:28

Aperta ufficialmente la storica mostra dei presepi di Pieve Fosciana, giunta quest’anno alla 33^ edizione, insieme al bellissimo presepio meccanico

martedì, 24 dicembre 2019, 20:38

I vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo sono intervenuti stasera per un incendio che ha interessato il tetto di un'abitazione, intorno alle 19.20, in località Forcola a Gorfigliano, nel comune di Minucciano

martedì, 24 dicembre 2019, 16:52

Cresce la quantità e la qualità degli interventi di manutenzione: oltre 18 milioni e mezzo di interventi in programma, senza alcun aumento al contributo di bonifica

martedì, 24 dicembre 2019, 16:35

Pieve Fosciana è ormai universalmente noto come paese del presepio per eccellenza e tanta gente, come tutti gli anni, si recherà a visitare la splendida mostra di presepi e il grande presepio meccanico che sarà aperto, dalla notte del Santo Natale

martedì, 24 dicembre 2019, 11:48

Come ormai da consuetudine per le feste natalizie ha aperto i battenti il presepe che contraddistingue il paese di Pontecosi e la sua fantasmagorica e completamente accessibile rocca di San Magno, anche soprannominata Rocca dell'elicriso

martedì, 24 dicembre 2019, 10:45

E’ indetta dall’Unione Comuni Garfagnana una selezione pubblica per titoli e colloquio ai fini dell’attivazione di un tirocinio non curriculare della durata di sei mesi rivolto ai giovani