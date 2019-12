Garfagnana



A Gorfigliano la quarta edizione del Concerto di Natale

martedì, 24 dicembre 2019, 08:49

Si terrà svolgerà a Gorfigliano il 26 dicembre alle 15, presso la Chiesa Parrocchiale, la 4^ edizione del Concerto di Natale. Peter Coppo alla chitarra classica ed Adele Casotti al violino, entrambi originari di Gorfigliano, eseguiranno per circa un'ora e mezzo musiche natalizie, di origine italiana come "Tu scendi dalle stelle",di origine germanica come "Stille Nacht" (Notte silenziosa), e di origine anglosassone come "What Child is this?" (Che bimbo è questo?) ma anche musiche classiche come l' "Ave Maria" di Gounod e la Serenata di Schubert.

Peter Coppo eseguirà alla chitarra classica brani di Bach e la "Romanza catalana", mentre Adele Casotti eseguirà al violino la famosa "Ciarda" di Vittorio Monti ed il "Carnevale di Venezia" di Niccolò Paganini.



Come omaggio al famoso poeta e scrittore gorfiglianese "Luigi dal Bozzo", di cui è uscito ultimamente il libro postumo "Il Dialetto di Gorfigliano in Alta Garfagnana" curato da Yuri Damiano Brugiati, saranno cantate da Angelica Casotti (cantante gorfiglianese) due poesie musicate da Peter Coppo, che accompagnerà alla chitarra.

Peter Coppo è un fisico che lavora nel campo dell' elettro-ottica spaziale in una nota azienda toscana ("Leonardo"), che per passione si dedica alla realizzazione di musiche popolari in dialetto gorfiglianese con testi del "Luigi dal Bozzo", come "La Madonnina dei Cavatori", citata nei libri di Don Corrado Giorgetti sulla storia di Gorfigliano e di "Edoardo del Farinello" sulla storia della Madonnina dei Cavatori.



Adele Casotti, figlia di "Luigi dal Bozzo", è una valente violinista professionista, Adele è Primo Violino dell'Orchestra di Massa, richiesta dalle maggiori orchestre italiane, come quella di Ennio Morricone e di Zubin Mehta, e collaboratrice di importanti artisti italiani di musica leggera, come Max Gazè. Adele Casotti, recentemente si è esibita con il suo violino su RAI 2 nella trasmissione televisiva "Che tempo che fa" di Fabio Fazio per presentare il disco d'oro di Tiziano Ferro.