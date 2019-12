A Pieve Fosciana una festa dedicata al presepio

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 12 dicembre 2019, 20:09

L’indagine è stata condotta, tra aprile e giugno di quest’anno, su un campione di 650 studenti, tra gli 11 e i 20 anni, provenienti dagli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado della Garfagnana, della Versilia e della piana di Lucca

giovedì, 12 dicembre 2019, 11:13

Sono 477 gli amministratori del territorio provinciale - tra sindaci e consiglieri comunali - chiamati a votare domenica prossima, 15 dicembre, per il rinnovo della carica di presidente della provincia di Lucca e per la composizione del nuovo consiglio provinciale

giovedì, 12 dicembre 2019, 10:56

Così l’attuale vicesindaco di Vagli Sotto, Mario Puglia, che stamattina ha annunciato come il giudice Tiziana Lottini, dopo anni di iter processuale per il delitto p. e p. dell’Art. 334 e c.a 1 e 3 c.p., abbia concluso nei suoi confronti un ennesimo processo penale

giovedì, 12 dicembre 2019, 09:46

Previsioni confermate. La neve annunciata su tutte le zone a ridosso dell'Appennino, dalle 3 di ieri alle 15 di oggi, ha fatto capolino anche in Valle del Serchio dove molte località, anche collinari, si sono svegliate questa mattina parzialmente, se non del tutto, imbiancate

mercoledì, 11 dicembre 2019, 14:59

La sala operativa unificata della Regione Toscana ha emesso un codice giallo per neve su tutte le zone a ridosso dell'Appennino dalle ore 3 alle ore 15 di domani, giovedì 12 dicembre. Il codice giallo riguarda anche il ghiaccio che potrà formarsi dopo le nevicate ed è attivo dalle 20...

mercoledì, 11 dicembre 2019, 11:11

La provincia di Lucca sempre più digital: anche per i comuni di San Romano in Garfagnana e Annone di Brianza ci sono in palio fino a 14 mila euro in premi tech. Per 4 i sostenitori potranno aiutare il comune attraverso Missioni sui social media