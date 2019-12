Garfagnana



Aperta la storica mostra dei presepi di Pieve Fosciana

giovedì, 26 dicembre 2019, 16:28

di simone pierotti

Aperta ufficialmente la storica mostra dei presepi di Pieve Fosciana, giunta quest’anno alla 33^ edizione, insieme al bellissimo presepio meccanico. La mostra rimarrà aperta nei giorni festivi con orario 14,30 - 18,00; per i giorni feriali è possibile accedere contattando i seguenti numeri 327/7677871, 328/6772886, 327/7677919.

Sono ben 35 i presepi in mostra in questo Natale: diorami e presepi sono protagonisti di un percorso espositivo tutto nuovo. Si possono ammirare scene della vita di Gesù dall’Annunciazione, la ricerca dell’alloggio, l’annuncio dell’angelo ai pastori, la fuga in Egitto, le molte scene delle natività in stile palestinese e il popolare come i diorami che riproducono scorci di Pieve Fosciana e della Garfagnana e anche un diorama con Papa Francesco davanti il Presepio, per poi passare alla sezione dei presepi aperti anch’essi in stile popolare e orientale.

Novità assoluta di questo Natale è il presepio che si illumina pedalando o meglio “il Presepio in Bicicletta” (nato da un’idea degli amici presepisti di Castelfiorentino (Fi): il presepio è allestito con statue a grandezza naturale al cui fianco è posizionata la “Bicicletta” sulla quale il visitatore potrà salire iniziando a pedalare e attraverso dei fari collegati alla bicicletta illuminerà tutta la scena della Natività Appuntamento quindi a “pedalare” per illuminare la scena della Natività dal 25 dicembre al 6 gennaio.