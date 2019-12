Garfagnana



Botti di Capodanno, sì o no? 50 sfumature di... opinioni

domenica, 15 dicembre 2019, 08:54

di viola pieroni

Stiamo per giungere alla conclusione di questo 2019 e, come ogni anno, non manca il dibattito sui famosi “botti”: da una parte, chi li ha sempre fatti e li trova un buon modo di concludere l'anno, dall'altra numerosi animalisti (e non) che accusano questi fuochi di artificio (e chi ne usufruisce) di essere potenzialmente dannosi per i nostri amici a quattro zampe; in mezzo, tante sfumature di opinioni al riguardo.

Dal canto loro le istituzioni si mantengono “imparziali”, non emettono alcuna ordinanza, ma rendono pubblico solo un invito a tutti i cittadini in modo che si adoperino a rispettare il divieto di uso dei botti e dei fuochi d’artificio privi di marcatura CE, a tenere i bambini lontani e ad evitare in tutti i modi di effettuare queste operazioni al chiuso o vicino a fonti infiammabili. Per quanto riguarda la tutela degli animali tutti i padroni sono invitati a tenere cani e gatti al chiuso e qualora ciò non sia possibile a non legarli fuori ma a lasciarli in un recinto avendo cautela che no ci siano varchi che ne permetterebbero la fuga, il che potrebbe causare loro danni anche molto gravi poiché possibilmente impauriti. Detto questo, l’unione dei comuni dei sindaci di Barga, Pescaglia, Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano ha augurato ai cittadini di trascorrere un felice capodanno all’insegna però della consapevolezza su questo tema così delicato.

Come già detto però le opinioni sono molto distanti, a partire da coloro che reputano sbagliato in qualsiasi modo l'uso di questi fuochi artificiali: alcuni intervistati hanno infatti dichiarato che a loro parere “i danni provocati dai fuochi d’artificio, anche se usati in modo consono, sono comunque alquanto gravi, in primis poiché causano spesso la morte per spavento di animali nella fauna selvatica, nonché la fuga con conseguente rischio di essere investiti per gli animali domestici; danni che non si limitano solo alla fauna ma troppo spesso danneggiano anche l’incolumità delle persone, in special modo se esse non sono informate o preparate per usufruire di tale oggetto (se non ancor peggio gli infortuni causati ai bambini o ai ragazzi a causa dei petardi, che purtroppo spesso ne abusano fino anche a importunare gli animali)”.

In più certi cittadini si lamentano dell’”ipocrisia di alcuni che, nonostante parlino di crisi e di carenza di posti di lavoro, in prossimità del 31 dicembre spendono svariate centinaia (se non migliaia di euro) per questo genere di divertimento”: insomma, qualora fosse possibile, vorrebbero un divieto nazionale che proibisse l’uso indebito di questi.

D’altro canto sono svariati i rivenditori di fuochi artificiali che reputano il problema principale la disinformazione sul tema: difatti, ribadiscono come i botti siano proibiti e come quelli legali siano regolamentati da una rigida legislatura, oltre che avere una rumorosità nettamente inferiore e provocare un minore inquinamento, tutto al fine di garantire la salute animale e umana.



“Serve fare una differenza tra i fuochi artificiali legali (proposti da rivenditori) e quelli illegali (che provocano con un'alta propagazione di rumore e minano la sicurezza personale) - afferma un venditore di articoli pirotecnici - come tra un uso lecito e un uso illecito: infatti, non abbiamo alcuna responsabilità su persone che ne usufruiscono in maniera sbagliata, in condizioni non idonee oppure che non ascoltano i nostri avvertimenti. E vogliamo ribadire il fatto che noi non vendiamo “botti”, ma composizioni artistiche e luminose al fine di divertire e svagare in momenti di unione, come in particolar modo lo è il Capodanno, è che se usati in modo idoneo non provocano assolutamente alcun tipo di danno”.



Il dibattito è aperto.