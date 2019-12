Garfagnana



Botti di Capodanno, Simonini: "Raccomando uso responsabile a tutela degli animali"

martedì, 31 dicembre 2020, 10:10

Il referente provinciale di Cambiamo!, Simone Simonini, lancia il suo tradizionale appello in merito all'utilizzo dei cosiddetti "botti" di Capodanno.



"Come ogni anno - esordisce - voglio sensibilizzare la popolazione ad un uso responsabile dei fuochi d'artificio. Purtroppo sul territorio nazionale si registrano numeri importanti di incidenti, soprattutto perché a tali festeggiamenti vengono attuate pratiche non idonee ad un regolare utilizzo. La premessa è d'obbligo in ragione della sicurezza di ogni individuo, ma anche del disturbo della quiete pubblica seppur in una serata speciale".



"Per questo - afferma - invito la popolazione laddove non vi sia già un divieto assoluto, a limitare l'utilizzo degli articoli pirotecnici, con la speranza che il maggior numero di cittadini possa scegliere quei "petardi" appariscenti composti da giochi di luce, evitando quindi scoppi di notevole importanza. È fondamentale come sempre prestare attenzione a quei luoghi sensibili quali ospedali, case di riposo per anziani, oltre a zone dove si possono causare facili incendi visto il clima secco e asciutto".



"Massima attenzione ai bambini - sottolinea -, poiché non vengano a contatto con i prodotti esplosivi. Si raccomanda inoltre maggior civiltà a favore dei nostri amici a quattro zampe, molto sensibili a queste pratiche, evitando esplosioni vicino a siti di ricovero o abitazioni".



"Importante - conclude Simonini - tenere al sicuro gli animali domestici, lontano dai rumori in luoghi chiusi e muniti di riconoscimento in caso di allontanamento. Con questo messaggio auguro a tutti un felice e sereno 2020".