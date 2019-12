Garfagnana



Calcolo Imu a Molazzana: Simonini offre assistenza gratuita ai cittadini

venerdì, 13 dicembre 2019, 17:40

Simone Simonini, ex consigliere comunale a Molazzana, offre la sua disponibilità come ogni anno per il calcolo gratuito dell'Imu a tutti i cittadini.



"Una buona pratica attuata in questi anni fin dall'elezione in consiglio comunale nel 2014 - ha dichiarato Simone Simonini -. Con soddisfazione, nel corso di tutto questo tempo, ho aiutato molte persone ad effettuare gratuitamente il calcolo dell'imu, anche a domicilio. Si sono rivolti a me per lo più cittadini stranieri o anziani con poca dimestichezza verso i siti internet. Un buon servizio effettuato che porto avanti con piacere anche come persona esterna al consiglio comunale di Molazzana".



"Con la scadenza imminente fissata per il 16 dicembre - ha concluso Simone Simonini - rimango a disposizione di ogni cittadino per questo importante servizio a favore della collettività".