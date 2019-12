Garfagnana



Capodanno, ecco dove lo passeranno gli abitanti della Valle

venerdì, 27 dicembre 2019, 21:10

di viola pieroni

Passato il Natale, le feste sono solo a poco più di metà: tra pochi giorni si saluterà l'ultimo giorno di questo 2019 e la maggior parte delle persone, in Valle del Serchio, ha già le idee chiare sul da farsi.



La Gazzetta del Serchio ha provato a fare un mini-sondaggio su un campione abbastanza rappresentativo di tutte le fasce d’età. Quello che è emerso è che, esclusi coloro che lavoreranno, la sera del 31 dicembre la maggior parte delle persone ha deciso di affittare una casa e passare la nottata con amici nella zona, tendenza in voga specialmente tra i più giovani.

Tra gli adulti, invece, si riconferma popolarissima la cena al ristorante con a seguire ballo e, in alcuni casi, pernottamento in albergo. In molti poi coloro che hanno deciso di muoversi verso la montagna, attratti forse dalla neve o dalla tranquillità di uno chalet; in senso inverso, invece, molti under 30 che hanno deciso di spostarsi e raggiungere le grandi città italiane (in cima alla lista, forse per la vicinanza, c’è Lucca, seguita da Milano, Firenze e Roma), ma non solo: indipendentemente dalla fascia d’età, una grande fetta ha risposto di prepararsi a passare il Capodanno all'estero: Barcellona e Londra le mete più quotate.

Tra i giovanissimi (13/14 anni) in molti passeranno buona parte della serata in zona; a seguire, diffusa l'idea della discoteca con gli amici, senza poi però pernottare in una casa in affitto. In tanti hanno affermato di essersi muniti abbondantemente di petardi e simili, ma in pochissimi hanno manifestato l'intenzione di usarli in luoghi pubblici.

La maggior parte degli adolescenti ha affermato di essersi già da tempo organizzata con vari coetanei per assicurarsi in tempo case in affitto a buon prezzo (molti ammettendo di non conoscere tutti i presenti alla festa) per godersi un Capodanno in tranquillità; per quanto riguarda questa categoria, quasi tutti ammettono di aver già fatto rifornimento, nei supermercati, di bibite e vivande e di avere una lista dettagliata della spesa da fare tra il 30 e il 31 mattina.

Importante anche la fetta di adulti che hanno affermato di passare la serata a casa di amici, per un brindisi, per poi decidere, sul momento, come e se continuare la nottata. Intenzione che spesso è manifestata anche nelle categorie più giovani, senza ancora un piano ben definito ma sicuramente intenzionati a divertirsi con gli amici, per festeggiare insieme questo ultimo giorno del 2019.