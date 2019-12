Garfagnana : vagli sotto



Coltelli (Pd): “Asfaltatura via San Regolo, inutile spreco di risorse”

venerdì, 13 dicembre 2019, 22:36

Enzo Coltelli, rappresentante del PD di Vagli Sotto, critica l’attuale amministrazione sull’intervento effettuato sulla via San Regolo. “Lo scorso marzo segnalai l’intervento fatto sulla via S. Regolo, posta nel centro storico di Vagli Sotto. Tale intervento consisteva nella stesura di asfalto all’interno di un bellissimo centro storico sull’esistente selciato in pietra di via S. Regolo che collega la piazza della Chiesa Romanica al Cimitero storico di Vagli Sotto. Nonostante le dimostrazioni di sdegno su tale opera per porre una toppa su quanto fatto Mario Puglia, quale responsabile dell’ufficio tecnico, incaricò con determina n° 41 pubblicata il 21 marzo 2019, un professionista esterno per la redazione di progetto “per il recupero e la valorizzazione di tale viabilità per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie”. Successivamente, la strada viene nuovamente asfaltata con quello che comunemente, ma del tutto fuori luogo, viene definito "asfalto ecologico". Un nuovo massetto di asfalto simile ad una colata di cemento, viene riversato su quella strada”.

“A mio avviso l’amministrazione ha dimostrato con tale intervento la scarsa sensibilità nell’intervenire in aree vincolate. Ritengo che quanto è successo è materia da portare a conoscenza della Corte dei Conti non essendo plausibile che nel giro di pochi mesi si possa asfaltare una strada con la scusa della somma urgenza, poi porvi ulteriore tappeto di asfalto “ecologico”, ed in ultimo ritogliere tutto e passare ad una stuccatura delle pietre così come erano”.