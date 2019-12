Garfagnana



Concerto per l'ultimo dell'anno a Castiglione

venerdì, 27 dicembre 2019, 17:09

Martedì 31 dicembre alle ore 17:00, presso la chiesa di San Michele a Castiglione di Garfagnana, siete tutti inviatati al concerto per l'ultimo dell'anno. L'orchestra Loco et Tempore, diretta da Manuel Del Ghingaro, eseguirà un programma emozionante e grandi classici di Capodanno arrangiati per l'occasione da Lorenzo Petrizzo.

L'evento, organizzato da A.M.A cultura e dalla pro-loco di Castiglione di Garfagnana, proseguirà poi alla fine del concerto con un brindisi per festeggiare il nuovo anno che viene. Ingresso libero.