Contributi del Parco per la manutenzione dei sentieri sulle Apuane

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 3 dicembre 2019, 11:45

Il “Calacatta Vagli”, pregiato marmo esclusiva di Apuana Lavorati, rappresenta un’eccellenza della Garfagnana ed un orgoglio per il nostro paese in tutto il mondo. Da ieri è in mostra a Milano, nel Montenapoleone District nel Quadrilatero della moda, uno dei luoghi dello shopping più esclusivi ed ammirati

martedì, 3 dicembre 2019, 08:41

Tante iniziative sotto l’albero di natale per raccogliere fondi per i nostri amici a 4 zampe in difficoltà. Nel mese di dicembre i volontariati dell’associazione onlus per la difesa degli animali Arca della Valle propongono tante iniziative benefiche per sostenere gli obiettivi dell’associazione

lunedì, 2 dicembre 2019, 15:09

Quest'anno si festeggia la 40esima edizione della fiaccolata, il ritrovo è previsto per le 19 in Sant'Andrea, sotto casa dove viveva Vanessa. La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione “Non ti scordar di te”, dagli Amici di Vanessa e dalla madre, Maria Grazia Forli

lunedì, 2 dicembre 2019, 08:57

Scende ancora in campo il gruppo di minoranza del comune di Vagli Sotto, “Per Vagli e Roggio”, per voce del capogruppo Edoardo Fazzani

domenica, 1 dicembre 2019, 13:05

La Sala operativa unificata della Regione Toscana ha emesso un codice giallo su tutta la Toscana per pioggia e temporali dalle 20 di stasera, alla mezzanotte di domani, lunedì 2 dicembre

domenica, 1 dicembre 2019, 12:50

Nel rodeo politico che punta dritto alle prossime elezioni regionali, in sella sellissima per Forza Italia a Lucca rimane il capogruppo azzurro in consiglio regionale Maurizio Marchetti