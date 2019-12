Garfagnana



Dicembre ricco di eventi in Garfagnana

sabato, 7 dicembre 2019, 08:39

Una travolgente attesa quella per la Garfagnana che ormai sta facendo i conti con i “primi" preparativi natalizi: Castelnuovo di Garfagnana infatti ospiterà fino al 24 dicembre “Natale a Castelnuovo", con la casa di Babbo Natale visitabile tutti i week-end dalle 15:30 alle 18:30, mentre il 6 dicembre presso il Teatro Alfieri sarà presentato “Garfagnana Terra Nostra – Luci sulla Via” alle ore 21 (ricca successione di eventi quelli che ospiterà il Teatro Alfieri, con il Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show martedì 10 alle ore 21, domenica 15 alle 18 “Lassù, Luci sulla Via 2019”).

Il giorno seguente, sabato 7, a Gorfigliano (sala Pancetti) si terrà la presentazione del libro “il dialetto di Gorfigliano in alta Garfagnana” sale ore 15, poco dopo invece a Gallicano si svolgerà la 40^ Fiaccolata della Valle del Serchio dalle ore 15:30 mentre sempre a Castelnuovo, in serata, presso il Duomo SS Pietro e Paolo la rassegna corale “Aspettando il Natale” allieterà i passanti la sera, a partire dalle ore 21; quel weekend, sabato 7 e domenica 8 dicembre, dalle 12:00 “Castelnuovo Città della Castagna” e a Campocatino (Vagli Sotto) il Villaggio di Natale animerà il fine settimana. Solo per domenica invece, “Natale in… Pieve” a Pieve Fosciana dalle ore 10, a Sillico si svolgerà la Fiaccolata di Natale fino all’Eremo di Capraia dalle 16:30 e nel frattempo a Fabbriche di Vallico “Necciolandia” animerà dalle 9 e mezza il paese. Oltretutto, a Pieve San Lorenzo e a San Romano, dalle ore 15, “aspettando Natale” scandirà l'attesa trepidante del 25 di questo mese, e per concludere sempre nella giornata, a partire dalle 17, a Gorfigliano il Natale si “illuminerà”.

Sabato 14 dicembre presso il Centro Ippico La Casina a Filicaia Babbo Natale arriverà al Maneggio alle 14, mentre domenica 15 a Camporgiano sarà possibile fare acquisti natalizi con i mercatini di Natale aperti sin dalle 9. Altri eventi anche presso il lago di Gramolazzo dalle ore 10 “Aspettando Natale…sul Lago di Gramolazzo” dalle 10.00 e presso la biblioteca Comunale Molazzana, dove è stata organizzata una festa di Natale a partire dalle ore 15:30; al Loggiato Porta (Castelnuovo di Garfagnana) seguirà “Sulla scia di una cometa” dalle ore 11:30.

Bella iniziativa quella di mercoledì 18 dicembre a Piazza al Serchio il Museo Italiano dell’immaginario folklorico farà gli auguri ai presenti con storie, racconti, canti di Natale dolce e brindisi dalle ore 21, seguita dalle presentazioni presso il cinema Eden (Castelnuovo di Garfagnana) – giovedì 19 di “Staindubatta in Palèo” alle 21 e il giorno seguente sempre al medesimo orario la serata degli Auguri con il CAI Garfagnana.

Sabato 21 Dicembre alle 21 invece presso il Duomo SS Pietro e Paolo (Castelnuovo di Garfagnana) si suonerà il Concerto di Natale e nella biblioteca comunale si svolgerà dalle 10:30 “Nati per leggere”.

Domenica 22 Dicembre anche la sala Guazzelli a Gallicano ospiterà la presentazione del filmato di Staindubatta in Palèo alle ore 21, mentre nei giorni a seguire la sala Suffredini a Castelnuovo sarà teatro della presentazione dell'album “Secret World" di Luca Bacchetti alle 17 (giovedì 26).

La vigilia invece sarà festeggiabile a Gorfigliano con i Natalecci alle ore 18, mentre il 31 a Castiglione di Garfagnana si terrà il Concerto per l’Ultimo dell’anno a partire dalle ore 17.

Altre occasioni da non perdere sono le escursioni organizzate da ass. Wild Trails (programmi dettagliati su WWW.TREKKING.GARFAGNANA.EU) che avranno inizio da domenica 14 a Sillico con “Il Moro del Sillico” e sabato 21 l’emozione di vivere il solstizio d’inverno a Vergemoli, dove lunedì 30 si potrà anche essere trasportati in “Ghostbusters” andando alla scoperta dei Borghi fantasma in Garfagnana.

Infine, a riempire tutti i giorni del calendario ci pensano le mostre: finirà a breve (16 dicembre) l’esposizione in sala Suffredini (Castelnuovo) “Opere in mostra, Premio Architettura Toscana" e domenica 22 sarà il giorno ultimo per visitare la mostra didattica “presenze silenziose” all’ Ostello Alpi Apuane a Fornovolasco; infine fino al 7 gennaio presso Palazzo Carli (Sillico) Clemente Castelli esporrà le sue sculture “Le facce del Fium