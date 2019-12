Garfagnana : gallicano



Dopo 10 anni Maria Grazia partecipa alla Fiaccolata

sabato, 7 dicembre 2019, 23:05

di daniele venturini

La fiaccolata in ricordo di Vanessa Simonini è partita dall'abitazione dei genitori in località Sant'Andrea a Gallicano. Il tempo era brutto, a sprazzi piovigginava, nonostante questo vi sono state centinaia di persone che hanno sfidato l'intemperia pur di essere presenti a questo importante evento.



Sono passati 40 anni dal 1979 quando due maestre di Gallicano, la signora Duse e Alma, con la complicità di 40 alunni delle scuole elementari, hanno dato vita a questa manifestazione (leggi qui). Per la prima volta, dopo dieci lunghi anni da quella maledetta sera del 7 dicembre (quando Vanessa fu uccisa da un “Orco” in località Campilato di Gallicano, trasportata in località La Barca di Gallicano e gettata sul greto del fiume Serchio), la mamma Maria Grazia, ha partecipato alla fiaccolata e ha ripercorso la stessa strada che la figlia ha fatto prima di essere uccisa.



Anche quella sera il tempo era brutto. Pioveva. Il corteo ha percorso tutta la strada di Campilato ed è giunto in centro a Gallicano. Dal plesso scolastico è partito, per la prima volta, un gruppo di studenti e docenti con le fiaccole e si è ricongiunto con la fiaccolata principale. Maria Grazia è stata invitata a salire sul palco. La donna era visibilmente commossa ed emozionata. Ha parlato dei progetti che sono in itinere e delle 45 panchine rosse che sono state inaugurate. Alla fine dell'evento, in Piazza Vittorio Emanuele II, la festa è continuata con la musica.

Abbiamo raggiunto telefonicamente Maria Grazia, alla quale abbiamo chiesto cosa ha provato a partecipare per la prima volta alla fiaccolata.

Maria Grazia, con la sua consueta gentilezza, ci ha spiegato che finalmente ha trovato il coraggio di uscire e di ripercorrere l'ultimo tratto di strada che la giovane figlia aveva fatto dieci anni fa, prima di essere assassinata da quello che reputava essere un amico e invece è diventato il suo aguzzino. “Ora sono a casa e mi sento molto più sollevata. Sono in pace con me stessa. Questa uscita mi ha fatto bene al cuore" ha dichiarato Maria Grazia.