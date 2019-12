Garfagnana



Doppio evento a Gorfigliano per la Vigilia di Natale

mercoledì, 18 dicembre 2019, 13:04

Interessante vigilia di Natale quella che accompagnerà Gorfigliano dalle ore 15 alle 18 con l’evento “aspettiamo i natalecci”, in cui la compagnia Circus Gang si esibirà in spettacoli di strada, come “un trampoliere itinerante”, “Brico solo… Show”, “diavolerie in valigia” (di Mister Fred) e “Scintille di fuoco”. Per quanto riguarda invece sabato 28 dicembre alle ore 21 presso la sala Pietro Ferri, sempre a Gorfigliano, la compagnia teatrale Invicta porterà sul palco “La Panacea di tutti i mali", spettacolo in tre atti di Antonella Zucchini riveduti in vernacolo Lucchese da Cataldo Fambrini, direttore alla regia, con assistente alla regia Maria Rosa Paolini. Il trucco e i costumi sono stati curati da Vanda Lucarelli e Monica Danesi mentre le scene dal collettivo; ultimi ma non meno importanti, i tecnici impegnati nella realizzazione saranno Silvia Ricci, Samuele Tognarelli e Andrea Biagini. Per quanto riguarda invece i dieci personaggi saranno interpretati da Arnaldo Iacopetti, Riccardo Dinelli, Simonetta Bianchi, Valentina e Claudia Fambrini, Daniele Tognarelli, Roberto Danesi, Antonietta De Benedictis, Massimiliano Vitellaro e Irene Vannucchi.

Il ricavato dello spettacolo, il cui ingresso è a offerta libera, verrà devoluto alla misericordia di Minucciano-Gorfigliano per l’acquisto di un’ambulanza.