Elezioni provinciali: ecco i nomi dei 12 consiglieri, tre della Valle del Serchio

lunedì, 16 dicembre 2019, 16:28

Nuova veste al sito web di un ente sempre più preposto alla erogazione di servizi che necessita di comunicare in modo chiaro, agile e tempestivo con i cittadini, gli stakeholders e gli operatori

domenica, 15 dicembre 2019, 21:42

Risultato netto alle elezioni provinciali: lo spoglio delle schede dà infatti il candidato uscente Luca Menesini confermato con la percentuale del 72% dei voti: battuto lo sfidante del centro destra Alberto Giovannetti

domenica, 15 dicembre 2019, 15:04

La presentazione che si è svolta ieri presso la sala Guazzelli di Gallicano, raccogliendo una discreta partecipazione di pubblico, è stata curata dal Circolo Culturale Gilberto Tognocchi, Unitre e patrocinata dal comune di Gallicano

domenica, 15 dicembre 2019, 08:54

Da una parte, chi li ha sempre fatti e li trova un buon modo di concludere l'anno, dall'altra numerosi animalisti (e non) che accusano questi fuochi di artificio (e chi ne usufruisce) di essere potenzialmente dannosi per i nostri amici a quattro zampe; in mezzo, tante sfumature di opinioni al...

venerdì, 13 dicembre 2019, 22:36

Enzo Coltelli, rappresentante del PD di Vagli Sotto, critica l’attuale amministrazione sull’intervento effettuato sulla via San Regolo

venerdì, 13 dicembre 2019, 22:22

Il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico chiude l’anno 2019 con gli Auguri dal Museo, una serata dedicata al Natale e alle sue tradizioni, mercoledì 18 dicembre alle 21: come di consueto l’appuntamento è in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio