Gaia a Minucciano per incontrare 70 bambini delle scuole primarie

mercoledì, 4 dicembre 2019, 14:52

Il 26 novembre, presso gli uffici della Regione Toscana, il Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione Comuni Garfagnana è stato ufficialmente approvato in sede di Conferenza Paesaggistica

mercoledì, 4 dicembre 2019, 14:47

Una manovra importante e necessaria che consentirà di rafforzare i servizio di antincendio boschivo, forestazione, bonifica con maggiore presidio sul territorio e prontezza operativa

mercoledì, 4 dicembre 2019, 12:18

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene in merito ai continui disagi segnalati nel servizio di trasporto pubblico in provincia di Lucca

martedì, 3 dicembre 2019, 20:13

Nominata nei giorni scorsi referente della Lega Giovani per la Mediavalle e Garfagnana, Amanda Lombardi ha voluto ringraziare con una nota gli esponenti del Carroccio che le hanno affidato l'incarico

martedì, 3 dicembre 2019, 15:14

Il 25 novembre a Lucca si è tenuto il battesimo ufficiale di Cambiamo!, partito politico che vede come leader nazionale il presidente della Liguria Giovanni Toti. Ufficialmente si sono formalizzate le prime cariche provvisorie che costituiranno la struttura portante del movimento a livello provinciale

martedì, 3 dicembre 2019, 11:45

Il “Calacatta Vagli”, pregiato marmo esclusiva di Apuana Lavorati, rappresenta un’eccellenza della Garfagnana ed un orgoglio per il nostro paese in tutto il mondo. Da ieri è in mostra a Milano, nel Montenapoleone District nel Quadrilatero della moda, uno dei luoghi dello shopping più esclusivi ed ammirati