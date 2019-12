Garfagnana



I giovani e le dipendenze: presentati i risultati di una ricerca condotta nella provincia di Lucca

giovedì, 12 dicembre 2019, 20:09

di giulia del chiaro

Oltre il 50 per cento dei giovani dichiara di avere difficoltà a distaccarsi dallo smartphone e il 26 per cento di provare una forma di malessere quando non può connettersi ad internet. Sono solo alcuni dei dati, emersi con più forza, dall’indagine condotta, su un campione di 650 studenti della lucchesia, dall’Istituto per la ricerca scientifica in psichiatria e neuroscenze (BRF), in collaborazione con il Provveditorato agli studi della provincia di Lucca e Massa Carrara

Lo scopo della ricerca era verificare l’incidenza, sui più giovani, di varie forme di dipendenza a partire da quella per le tecnologie, fino a quella per il cibo, per le sostanze stupefacenti e per il gioco d’azzardo. L’indagine è stata condotta, tra aprile e giugno di quest’anno, su un campione di 650 studenti, tra gli 11 e i 20 anni, provenienti dagli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado della Garfagnana, della Versilia e della piana di Lucca.

“Per gli adolescenti – ha spiegato Donatella Buonriposi, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Lucca e Massa Carrara – diventa sempre più difficile vivere senza essere costantemente connessi e online. Per tale motivo siamo stati felici di accogliere questo progetto che ha fatto luce sull’andamento delle dipendenze tra i giovani del nostro territorio”. Un piano che, come ha raccontato la stessa Buonriposi, si è scontrato con alcune difficoltà, dovute alla sensibilità delle tematiche trattate, che sono state facilmente superate data la natura anonima dei questionari somministrati al campione di giovani.

Per quel che riguarda la tecnologia, dalla ricerca è emerso come il 22,4 per cento dei ragazzi rientri in un range di dipendenza da smartphone patologico con oltre la metà che afferma di aver avuto difficoltà di concentrazione, a causa dell’uso del telefono, e più del 50 per cento degli intervistati che ammette di non poter stare senza un cellulare. Ma quel che più preoccupa le giovani generazioni, è il malessere generato dall’impossibilità di connettersi ad internet e di accedere alle piattaforme social, con un 13 per cento che dichiara di aver provato a smettere di usarli senza riuscirci. La ricerca, inoltre, evidenzia come all’aumentare dell’età cresca la vulnerabilità all’uso eccessivo delle nuove tecnologie con maggior tempo passato online e più rischio di ritiro sociale, estraneazione dalla realtà e perdita del controllo.

“I dati emersi – ha spiegato Armando Piccinni, docente straordinario di psichiatria alla Saint Camillus University di Roma e presidente della BRF – mostrano come in media i partecipanti tendano ad utilizzare il web come mezzo per sfuggire dalla realtà e per far fronte alle proprie emozioni. Un aspetto interessante – ha proseguito Piccinini – è che il 40 per cento dei ragazzi vorrebbe ridurre la quantità di tempo trascorsa su internet, ma non riesce a farlo”.

Tra le altre domande poste, 13 avevano lo scopo di sondare l’esistenza di food addiction (o dipendenza da cibo). Le risposte ottenute hanno evidenziato un problema diffuso tra i giovani occidentali che è quello della dipendenza da zucchero, una soggezione 5 volte superiore a quella per la cocaina: oltre il 50 per cento ha provato a non mangiare certi alimenti, ma non c’è riuscito e il 64 per cento ha desiderato così tanto di mangiare un certo alimento da non poter pensare ad altro.

Rassicurante, invece, quanto evidenziato riguardo il gioco d’azzardo con l’88 per cento dei giovani intervistati che si dichiara lontano da queste pratiche.

Presente, alla conferenza stampa di presentazione della ricerca, anche l’assessore Ilaria Vietina: “analisi di questo tipo – ha detto – sono fondamentali per comprendere le insicurezze dei ragazzi, ma è prioritario che le informazioni ottenute da questa indagine portino a promuovere interventi concreti. L’amministrazioen comunale, infatti, si metterà a lavorare proprio a partire da questi dati”.

Una ricerca utile al territorio, alle famiglie e alle istituzioni e una collaborazione destinata a durare nel tempo: per l’anno scolastico 2019/2020, infatti, BRF e l’ufficio scolastico provinciale, stanno lavorando a un progetto, da condurre su un campione di tremila/cinquemila studenti, per tracciare un profilo psicopatologico delle giovani generazioni considerando gli stati d’ansia, i sintomi della depressione e di altre condizioni.