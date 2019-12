Garfagnana



I V.A.M. si radunano al Casone di Profecchia, tra amarcord e progetti futuri

lunedì, 16 dicembre 2019, 21:52

Tempo di bilanci e soprattutto di auguri per il gruppo dei “V.A.M. fino alla morte”, che si è ritrovato nell’ultimo fine settimana al Casone di Profecchia. Un incontro informale e conviviale tra un gruppo di amici, e le loro famiglie, per stare insieme in allegria, uniti da valori e ricordi comuni.



Il Casone è divenuto ormai la “base” del gruppo (ormai da 7 anni), coordinato dall’attivissimo referente Rolando Cavilli: impeccabile l’organizzazione, come il pranzo, a base di prodotti genuini del territorio con un menu che spaziava dagli antipasti toscani alla polenta incagiata, dai funghi ai lessi fino alle crostate “fatte in casa”. E’ stata l’occasione per ripercorrere le tappe del 2019: il raduno di settembre, il concorso di poesia, la statuetta della Madonna di Loreto posizionata nella chiesa al Casone di Profecchia, le splendide visite guidate agli aeroporti militari di Pisa e Grosseto, ospiti del 4° Stormo Caccia e della 46° Brigata Aerea. Il 2020 si aprirà con un appuntamento molto atteso da tutti i “V.A.M.”: l’inaugurazione del monumento a loro dedicato, commissionato dal comune di Vagli Sotto, e che sarà posizionato all’interno del Parco delle Statue.