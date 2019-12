Garfagnana : gorfigliano



Il ricordo dello scrittore Luigi Casotti a 10 anni dalla morte

martedì, 31 dicembre 2020, 16:44

Sono trascorsi 10 anni da quel triste 31 dicembre 2009, quando a Gorfigliano. all'età di 69 anni, venne a mancare Luigi Casotti, da tutti conosciuto come "Luigi dal Bozzo". Il Casotti, era scrittore, poeta, autore di Befane e di numerosi Maggi per la Compagnia Maggianti di Gorfigliano, e di Mini Maggi per i bambini della Scuola Elementare di Gorfigliano, Pieve San Lorenzo e Piazza al Serchio. Un grande cultore del dialetto attraverso il quale divenne un vero testimone delle gesta degli abitanti di Gorfigliano. Nel corso degli anni, attraverso centinaia di testi scritti, è riuscito a dimostrare che il dialetto può essere scritto, ed è fondamentale farlo. Innumerevoli le opere scritte nel corso degli anni dal Luigi dal Bozzo, molte delle quali sono state raccolte all'interno del suo libro presentato a Gorfigliano lo scorso 7 dicembre 2019 intitolato "Il dialetto di Gorfigliano in alta Garfagnana".



Il libro postumo di Luigi, è stato curato da Yuri Damiano Brugiati con la collaborazione di Peter Coppo e Giuseppe Brugiati.Un omaggio alla memoria del nostro grandissimo amico e maestro Luigi, come ci spiega Yuri Damiano Brugiati: "Attraverso questo libro, e più in generale, attraverso tutta la sua opera scritta, Luigi vivrà per sempre nel cuore di chi lo ha conosciuto, e anche in quello delle nuove generazioni, cui ha trasmesso questo importante dono... il dialetto di Gorfigliano in forma scritta".