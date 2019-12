Garfagnana



Importante scoperta a Vagli: riaffora un antico sito religioso pagano

mercoledì, 18 dicembre 2019, 11:35

Importante scoperta nel territorio comunale di Vagli Sotto, in zona “Eremo di San Viviano”, sopra la località Campocatino. Un antico sito religioso pagano è riaffiorato sotto una fitta vegetazione e coltri di muschio. In questo luogo sono stati rinvenuti antichi segni di sculture rupestri e altro, presumibilmente di civiltà risalenti a partire da 10 mila anni fa fino all’avvento dei Romani.



A.S.B.U.C., l’amministrazione separata dei beni e usi civici del Comune di Vagli Sotto e Arni, si è impegnata per lo sviluppo di un percorso che verrà inserito in un pacchetto turistico di valorizzazione e divulgazione, svolgendosi con visite guidate che partiranno nel mese di marzo 2020. In queste visite, previste in un pacchetto di due giorni, si potranno ammirare le bellezze di Campocatino, i reperti della tomba ligure apuana, attualmente esposta con gli accessori ed arredo funebre presso il Palazzo Verdigi, il sito delle pitture e sculture rupestri, le antiche miniere del rame, argento e ferro presenti nel territorio.



Infine, saranno riattivati i macchinari del museo del marmo situato nella frazione di Vagli Sopra, mostrando come i medesimi hanno praticato la lavorazione marmorea per 100 anni fino ai tempi moderni. Le visite guidate termineranno appunto sulle Cave di Marmo, dove si potranno osservare i lavori compiuti attualmente, sia in galleria che in cielo aperto.



L’intero progetto verrà diffuso con brochure dai vari punti turistici presenti nel territorio provinciale, i suddetti pacchetti invece saranno proposti direttamente dal personale A.S.B.U.C., il quale, in collaborazione con altri operatori, provvederà direttamente ad accompagnare i visitatori nei punti e luoghi d’interesse.



In foto Mario Puglia, presidente Asbuc