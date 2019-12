Garfagnana



Inaugura "La Biblioteca Chiozzina"

mercoledì, 18 dicembre 2019, 13:02

Grande inaugurazione quella che Chiozza attenderà fino a domenica 22 dicembre: alle ore 15:30 infatti presso l’ex scuola ci sarà il taglio del nastro per la biblioteca Chiozzina, alla quale seguirà una grande merenda e la distribuzione di vari gadget; a seguire, visto il periodo prossimo al Natale, in piazza si svolgeranno i “Canti sotto l’albero” mentre per i più piccoli Babbo Natale verrà direttamente dalla Lapponia per portare gioia e.. magia.