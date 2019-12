Garfagnana : gallicano



Inaugurati i nuovi sportelli Gaia: finalmente accessibili a tutti

giovedì, 19 dicembre 2019, 12:56

di daniele venturini

Inaugurata stamani la nuova sede degli sportelli aperti al pubblico per le pratiche commerciali a Gallicano.



Alla presenza del presidente della società GAIA, dottor Vincenzo Colle, del sindaco Michele Giannini di Fabbriche di Vergemoli e del consigliere Gino Masini del comune di Castiglione Garfagnana, il primo cittadino di Gallicano, David Saisi, ha tagliato il nastro in quanto “padrone di casa”.

Saisi ha innanzitutto ringraziato il presidente di GAIA: “Ho conosciuto il presidente soltanto questa mattina e questo è positivo, perché quando non abbiamo rapporti stretti con il presidente, vuole dire che la società sta andando bene.” Il primo cittadino ha poi proseguito il suo discorso confermando che la situazione che nel 2015 era molto complicata, da alcuni anni si è tranquillizzata e, a tutt'oggi, le cose vanno molto meglio. “Questa sede – ha concluso - è molto importante perché in questi anni molti utenti si sono rivolti a noi come amministrazione sul territorio, in quanto vi erano dei disagi per le persone con problemi di handicap o di deambulazione. L'apertura di questi nuovi uffici, che sono posizionati al piano terra, hanno risolto i problemi.”

Successivamente ha preso la parola il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, in veste di vice presidente dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, il quale ha fatto i suoi complimenti alla società GAIA per questo sforzo. Giannini si è detto soddisfatto e ha ringraziato, a nome di tutti i sindaci, per l'impegno che i dipendenti GAIA mettono nel soddisfare le esigenze degli utenti della Garfagnana.

Il presidente Vincenzo Colle ha parlato quindi del forte impegno profuso dalla società per aprire questi nuovi sportelli per il pubblico. Ha ribadito che la linea della società Gaia è in controtendenza con la linea generale, che tende a tenere aperto soltanto uno sportello per provincia. “In questo caso – ha specificato il dottor Colle, - si è venuti incontro all'utenza più debole. Ora anche le persone con handicap o problemi di deambulazione possono raggiungere senza problemi gli sportelli e sbrigare tranquillamente le loro pratiche”. Ha concluso dicendo che la sede di Gallicano è una delle più importanti di tutta l'organizzazione della società GAIA, forte dei suoi 60 dipendenti.

Infine è intervenuto Nicola Bertoni (oggi è il suo compleanno, la redazione gli porge i più sentiti auguri), dirigente dell'area servizi all'utenza, il quale ha esternato la sua soddisfazione per questo ulteriore sforzo che la società ha fatto per venire incontro ai cittadini. Ha fa fatto i complimenti a tutti gli impiegati del settore “servizi interni” per la professionalità e l'impegno che pongono quotidianamente al servizio dell'utenza.

Gli sportelli rimarranno aperti al pubblico nei seguenti orari:

Martedì mattina dalle 08,45 alle 12,45 – Mercoledì pomeriggio dalle 14,00 alle 16,30 e il Venerdì mattina dalle 08,45 alle 12,45.

Il cittadino avrà anche la possibilità di prenotare un appuntamento fuori dagli orari sopra riportati in tutti i giorni dal lunedì al giovedì negli orari 08,00 alle 19,00 e il venerdì dalle 08,00 alle 14,00.

Nell'ufficio a piano terra vi sono due postazioni, mentre nell'ufficio al primo piano vi sono ulteriori quattro postazioni. Al piano terra si trova un distributore di biglietti salva fila, che dà la possibilità alle persone con handicap e alle mamme con bambini piccoli, di “saltare” la fila. Il parcheggio davanti agli uffici è munito di stallo per persone con handicap e per donne in stato interessante.