Incendio sul Monte Tondo: bruciati due ettari di prato

lunedì, 30 dicembre 2020, 09:17

di andrea cosimini

Giornata di lavoro per il personale dell'Unione dei Comuni della Garfagnana che nella mattinata di ieri è stato impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio che è scoppiato sul Monte Tondo mandando in fumo due ettari circa di prato pascolo.



Le fiamme sono divampate intorno alle 9.30 in una zona di difficile accesso: raggiungibile in circa due ore, a piedi, nel bosco. E' stato pertanto necessario far alzare l'elicottero regionale per eli-trasportare il personale dell'Unione sul posto.



Il fuoco è stato domato all'imbrunire, verso le 16. Non risultano però danni a cose e persone. L'abitazione più vicina si trovava infatti ad un raggio di distanza, in linea d'aria, di circa 5 chilometri. Le operazioni di spegnimento però sono state difficoltose a causa del vento che si è levato in quota.



Ancora da chiarire le cause dell'incendio, anche se si esclude possano essere naturali. "L'invito - ha dichiarato Mauro Giannotti del centro intercomunale della protezione civile dell'Unione dei Comuni Garfagnana - è di non accendere fuochi in questo periodo e di fare attenzione all'utilizzo di raudi o razzi. Il freddo, infatti, provoca l'essicamento dell'erba e quindi agevola il propagarsi delle fiamme".