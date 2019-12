Garfagnana : gorfigliano



Incendio sul tetto di un'abitazione: intervengono i vigili del fuoco

martedì, 24 dicembre 2019, 20:38

Vigilia di Natale, serata di festa ma non per tutti. I vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo, infatti, erano impegnati anche stasera per un incendio che ha interessato un'abitazione nell'alta Garfagnana.



L'intervento è scattato intorno alle 19.20 in località Forcola a Gorfigliano, nel comune di Minucciano. Un incendio che sarebbe partito dalla canna fumaria, ma che poi si sarebbe esteso al resto del tetto fino ad interessare parte della gronda. Gli operatori hanno dato il via alle operazioni di spegnimento, sezionando le parti di legno dove le fiamme stavano covando, bloccando così il fuoco del tavolato di copertura e della stessa gronda.