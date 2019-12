Garfagnana



La scuola primaria di San Romano in prima linea per la tutela dell’ambiente

venerdì, 20 dicembre 2019, 11:16

Giovedì 19 dicembre è stata una giornata molto importante per gli alunni della scuola primaria di San Romano in Garfagnana. Si è tenuto infatti presso il plesso scolastico sede della scuola primaria, il primo di una serie di incontri che vede coinvolti in stretta sinergia tra loro la Società GAIA SpA, l’amministrazione comunale, l’Istituto Comprensivo di Piazza al Serchio, il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e tutti gli alunni ed il personale docente della scuola.

All’incontro il geologo, dottor Marco Riva di Gaia SpA ha illustrato agli alunni l’importante lavoro svolto da Gaia SpA e i comportamenti virtuosi che tutti , partendo dai più piccoli, dobbiamo tenere per tutelare un bene preziosissimo quale è appunto l’acqua.

Al termine dell’incontro a cui hanno partecipato anche i rappresentanti dei genitori, è stata consegnata a ciascun alunno da parte di Gaia SpA una borraccia .

L’incontro si inserisce all’interno di un progetto molto più ampio realizzato in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano di tutela dell’ambiente che coinvolgerà il plesso scolastico per tutto l’anno scolastico 2019/2020 e vedrà gli stessi alunni protagonisti nella partecipazione a giornate “Puliamo il nostro territorio” e nella realizzazione di un’apposita cartellonistica a tutela dell’ambiente che verrà installata su tutto il territorio comunale.

Il sindaco Mariani Raffaella e l’amministrazione comunale di San Romano in Garfagnana vuole ringraziare Gaia SpA per l’importante attività svolta e per la collaborazione offerta.