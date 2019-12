Garfagnana



“L’albero acceso”: si rinnova il secolare rito propiziatorio a Camporgiano

sabato, 21 dicembre 2019, 10:56

A Camporgiano, com'è tradizione ormai secolare, il giorno dell'Immacolata viene allestito l'albero di Natale nel sagrato della Chiesa; e sono ragazzi del paese che si procurano un palo di acacia nei boschi e su questo vanno a realizzare un grande albero natalizio.



Ed il 24 dicembre al suona delle campane che annuncia la Santa Messa della Vigilia di Natale che il gigantesco albero al verrà incendiato con le fiaccole rispettando l’usanza tramandata dai vecchi che, in questo rito propiziatorio, a seconda della direzione del fumo capivano come sarebbe stata l'annata “se piovosa o asciuttore”.



La tradizione dell'"albero acceso" è mantenuta e tenuta in vita grazie all'impegno e all'entusiasmo dei giovani di Camporgiano che, assieme all’amministrazione comunale e alla Pro loco, vogliono valorizzare e tenere ben saldo gli usi ed i costumi della propria comunità.