Lavoro, salute e fortuna: cosa si aspettano dal nuovo anno gli abitanti della Valle?

domenica, 29 dicembre 2019, 09:57

di viola pieroni

Giorni di febbrile attesa ci separano dal tanto adorato (ma anche temuto) primo giorno del 2020, che, come ogni anno, porta con sé numerose aspettative ed altrettanti buoni propositi.



Ma cosa si attendono, in particolare, gli abitanti della Valle da questo nuovo anno? Tra le molte richieste, la maggior parte delle persone si augura cose essenziali quali la stabilità economica e la salute, ma tra gli intervistati non è mancato chi sperasse in un partner o nella possibilità di viaggiare illimitatamente.

Tra gli studenti sono tanti coloro che sperano in un anno propizio per quanto riguarda lo studio e l'interesse scolastico, mentre tra i più grandi l’augurio è quello di mantenere un lavoro stabile e incassi soddisfacenti.

Indipendenti dall’età sono state invece le richieste di natura politica, molte delle quali contrastanti tra i vari intervistati: governo più saldo con più interesse per i problemi del territorio, aumento dell’occupazione in tutti i settori lavorativi e anche richieste più “particolari” come, ad esempio, la speranza nella legalizzazione della cannabis.

Assieme alle richieste per il nuovo anno, sono molti coloro che hanno affermato di aver stilato una lista di molteplici buoni propositi: infatti la maggior parte delle persone ha manifestato interesse nel condurre uno stile di vita più salutare, eliminando vizi come il fumo o il gioco d'azzardo. “Tutti si augurano di restare in forma o di mettersi a dieta, io spero solo di migliorarmi fisicamente e mentalmente, il resto spero verrà da sé” dice una ragazza. “Il mio augurio è quello di impegnarmi nel lavoro e di avere più tempo per la mia famiglia" afferma invece il padre.

Insomma, sono sempre di più coloro che, di anno in anno, si augurano cose importanti e si promettono di migliorare. Ma è giusto riportare anche alcune “idee" più alternative, come chi spera di poter vincere alla lotteria o di trasferirsi e cambiare vita in un altro paese.

“È divertente - conclude un ragazzo - come a Natale tutti, soprattutto i più giovani, confidino nel fatto che i loro regali saranno beni materiali, mentre pochi giorni dopo c’è quasi una presa di coscienza generale e chiunque si rende conto di cosa spera che si avveri realmente”.