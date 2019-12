Luca Menesini confermato presidente della provincia

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 15 dicembre 2019, 15:04

La presentazione che si è svolta ieri presso la sala Guazzelli di Gallicano, raccogliendo una discreta partecipazione di pubblico, è stata curata dal Circolo Culturale Gilberto Tognocchi, Unitre e patrocinata dal comune di Gallicano

domenica, 15 dicembre 2019, 08:54

Da una parte, chi li ha sempre fatti e li trova un buon modo di concludere l'anno, dall'altra numerosi animalisti (e non) che accusano questi fuochi di artificio (e chi ne usufruisce) di essere potenzialmente dannosi per i nostri amici a quattro zampe; in mezzo, tante sfumature di opinioni al...

venerdì, 13 dicembre 2019, 22:36

Enzo Coltelli, rappresentante del PD di Vagli Sotto, critica l’attuale amministrazione sull’intervento effettuato sulla via San Regolo

venerdì, 13 dicembre 2019, 22:22

Il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico chiude l’anno 2019 con gli Auguri dal Museo, una serata dedicata al Natale e alle sue tradizioni, mercoledì 18 dicembre alle 21: come di consueto l’appuntamento è in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio

venerdì, 13 dicembre 2019, 17:40

Simone Simonini, ex consigliere comunale a Molazzana, offre la sua disponibilità come ogni anno per il calcolo gratuito dell'Imu a tutti i cittadini

venerdì, 13 dicembre 2019, 12:15

Giovedì 19 dicembre alle 21, ad ingresso gratuito presso la sala del Cinema Eden di Castelnuovo di Garfagnana si terrà, in collaborazione con l’Unione Comuni Garfagnana, la proiezione in anteprima di "Palèo", il docufilm musicale degli Staindubatta che racconta i concerti “silent” realizzati dalla band lo scorso agosto tra le...