Maiali uccisi durante una battuta di caccia, scoppia la polemica a Vagli

giovedì, 19 dicembre 2019, 13:45

di andrea cosimini

Il “caso” è stato sollevato dalla minoranza del comune di Vagli, guidata dal capogruppo Edoardo Fazzani, dopo quanto riferitole da alcuni cacciatori locali in merito ad un evento increscioso che si sarebbe consumato sabato durante una battuta di caccia.



“Premettiamo – ha denunciato la minoranza - che non siamo né ambientalisti (o meglio lo siamo nella giusta misura) né anti-caccia, ma quanto è successo nella giornata del 14 dicembre, sinceramente, ci stona un pochino. Da quanto ci è stato riferito da alcuni cacciatori locali, la squadra di caccia al cinghiale di Vagli si sarebbe recata a caccia in una zona denominata “Penna del Sasso”, nell’area dove insiste il “Volo dell’angelo”, e, durante la battuta, sarebbero stati uccisi cinque maialini fuggiti dal bioparco, addirittura, neanche a colpi di fucile, ma a colpi di pugnale”.



A spingere l’opposizione a far luce sull’episodio, però, sarebbe stato soprattutto un dettaglio riguardante l’amministrazione comunale in carica: “Siccome Vagli non è Roma – incalza la minoranza -, le notizie camminano velocemente di bocca in bocca. Abbiamo appreso quindi che si sarebbe verificata una sorta di discussione fra i cacciatori della squadra e uno di loro avrebbe chiaramente detto che erano stati autorizzati ad abbattere gli animali dal sindaco: al di là del fatto che il comune può autorizzare gli abbattimenti di cinghiali con ordinanza solo in casi estremi di pubblica incolumità e sanità pubblica, qui non si parla di cinghiali, ma di maiali. Noi non vogliamo credere che il sindaco abbia autorizzato una tale atrocità visto che il nostro è un comune che non permette abbattimenti”.



La notizia, però, è stata prontamente “smentita” dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Lodovici che, per bocca del vice-sindaco Mario Puglia, peraltro responsabile degli uffici, ovvero colui che dispone le battute, ha voluto prendere fermamente le distanze dall’episodio.



“L’amministrazione comunale smentisce totalmente di avere autorizzato qualcuno a fare battute di caccia – ha sottolineato Puglia -. Il sindaco ed il vice-sindaco sono animalisti convinti. Per tutelarci, provvederemo a fare una denuncia all’autorità giudiziaria, civile e penale. Qualora qualcuno, chiunque sia, abbia fatto, di suo arbitrio, simili nefandezze ne dovrà rispondere davanti alla legge. Noi prendiamo le distanze assolute”.



“Noi – ci ha tenuto a ribadire il vice sindaco – siamo stati i primi a fare il bioparco. Addirittura ho difeso un cinghiale, contro l’Atc e la provincia, che doveva essere abbattuto vicino a una casa due anni fa. Abbiamo tutelato i lupi. Siamo inoltre l’unico comune che ha 850 ettari di riserva lacustre e in tutto il perimetro del lago non si può cacciare. Vagli è il comune italiano che ha, per sua volontà, imposto dei divieti di caccia. Il nostro bioparco è diventato un vero e proprio “ricovero” per tutti gli animali che l’associazione Vega Soccorso raccoglie in tutta la Toscana. Vi sembra possibile che io, nel bioparco, autorizzi ad andare a “pugnalare” degli animali?”



La minoranza ha comunque fatto sapere di voler andare in fondo alla vicenda. “Rispetteremo il nostro ruolo di minoranza a tutela della cittadinanza – hanno concluso i consiglieri – e, siccome molti cacciatori ci hanno chiesto di far luce sulla vicenda, presenteremo un’interrogazione consigliare, con richiesta d’atti, al sindaco e, nel caso la cosa - come pensiamo - risulti negativa, cercheremo di far luce sulla vicenda chiamando in causa il cacciatore che ha fornito le notizie e che ha frustato gli uffici comunali per avere l’eventuale autorizzazione, del quale conosciamo nome e cognome ma che, per il momento, ci teniamo bene stretti”.