Garfagnana



Maltempo, allerta per piogge e forti temporali

venerdì, 20 dicembre 2019, 14:48

Il Centro Funzionale Regionale (CFR) della Regione Toscana ha emesso oggi (venerdì 20 dicembre) un'allerta meteo di colore arancio a causa di abbondanti piogge e temporali previsti nel corso delle prossime ore in buona parte del territorio della provincia di Lucca.

L'allerta arancio è articolata in modo multiforme: dalle 17.00 di oggi alle 13.00 di domani, sabato 21 dicembre, per rischio idrogeologico sul reticolo idraulico minore su gran parte del territorio provinciale, quindi per le zone S1, S2 e V, corrispondenti, rispettivamente, al bacino del Serchio-Garfagnana-Lima, al bacino del Serchio di Lucca, e alla Versilia, tranne che per la zona A4 (comuni di Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio) dove l'allerta è di livello giallo.

Per il reticolo idraulico principale l'allerta arancio scatta sul nostro territorio provinciale dalle 20.00 di oggi, venerdì, fino alle 14.00 di sabato nelle zone S1 (bacino del Serchio Garfagnana-Lima) S2 (bacino del Serchio Lucca) e S3 (Serchio Costa).

L'allerta arancio per temporali forti, invece, riguarda sempre le zone S1, S2 e S3 con l'aggiunta della Versilia dalle 00.00 alle 10.00 di domani sabato.

Le previsioni meteo del Lamma riferiscono di un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche dal pomeriggio di oggi (venerdì) con piogge e temporali in rapido avvicinamento dalla costa fino alle zone interne della Toscana. Si prevedono cumulati medi di pioggia importanti; vento forte in appennino mentre i venti ruoteranno poi da scirocco a libeccio con la conseguenza che il mare farà più fatica a ricevere acqua dai fiumi.

Per ogni ulteriore informazione e per gli aggiornamenti della situazione: www.cfr.toscana.it e www.regione.toscana.it/allertameteo