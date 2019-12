Maltempo, codice giallo per neve e ghiaccio

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 11 dicembre 2019, 11:11

La provincia di Lucca sempre più digital: anche per i comuni di San Romano in Garfagnana e Annone di Brianza ci sono in palio fino a 14 mila euro in premi tech. Per 4 i sostenitori potranno aiutare il comune attraverso Missioni sui social media

lunedì, 9 dicembre 2019, 17:05

Oltre 4 milioni di euro. A tanto ammontano le risorse che finanzieranno, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, agli interventi di domiciliarità per le persone con limitata autonomia. Due le linee di azione

sabato, 7 dicembre 2019, 23:05

La fiaccolata in ricordo di Vanessa Simonini è partita dall'abitazione dei genitori in località Sant'Andrea a Gallicano. Il tempo era brutto, a sprazzi piovigginava, nonostante questo vi sono state centinaia di persone che hanno sfidato l'intemperia pur di essere presenti a questo importante evento

sabato, 7 dicembre 2019, 15:30

Nicola Todaro, rappresentante del sindacato Co.Na.Po., esulta per l’annuncio dato dal presidente del consiglio Conte in conferenza stampa sullo stanziamento di un totale di 165 milioni strutturali per sempre per retribuzioni e pensioni dei vigili del fuoco, nella legge di bilancio così suddivisi: 65 milioni dal 2020, 120 milioni dal...

sabato, 7 dicembre 2019, 08:39

Una travolgente attesa quella per la Garfagnana che ormai sta facendo i conti con i “primi" preparativi natalizi

venerdì, 6 dicembre 2019, 11:27

Un aiuto concreto agli studenti con disabilità in tema di trasporto scolastico, per l'assistenza e per i progetti presentati dalle scuole superiori del territorio