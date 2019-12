Maltempo, codice giallo per vento e temporali

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 19 dicembre 2019, 13:56

Il presidente dell’Unione dei Comuni Garfagnana, nonché sindaco di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi, traccia un bilancio del 2019 ed approfitta per fare gli auguri a tutti i cittadini della Garfagnana

giovedì, 19 dicembre 2019, 13:45

Il “caso” è stato sollevato dalla minoranza del comune di Vagli, guidata dal capogruppo Edoardo Fazzani, dopo quanto riferitole da alcuni cacciatori locali in merito ad un evento increscioso che si sarebbe consumato sabato durante una battuta di caccia. La risposta dell'amministrazione comunale

giovedì, 19 dicembre 2019, 12:56

Inaugurata stamani la nuova sede degli sportelli aperti al pubblico per le pratiche commerciali a Gallicano

giovedì, 19 dicembre 2019, 12:39

Il progetto SIPROIMI Fabbriche di Vergemoli, per la seconda accoglienza rifugiati, organizza il 21 dicembre alle ore 15:00 a Fabbriche di Vallico, presso la bellissima struttura de i Romiti, una giornata dedicata alla scoperta della cultura garfagnina.

mercoledì, 18 dicembre 2019, 16:50

La regione finanzia altri 22 interventi di rigenerazione urbana in 19 comuni delle aree interne della Toscana, per un investimento di 6 milioni e 715mila euro

mercoledì, 18 dicembre 2019, 13:04

Interessante vigilia di Natale quella che accompagnerà Gorfigliano dalle ore 15 alle 18 con l’evento “aspettiamo i natalecci”, in cui la compagnia Circus Gang si esibirà in spettacoli di strada, come “un trampoliere itinerante”, “Brico solo… Show”, “diavolerie in valigia” (di Mister Fred) e “Scintille di fuoco”