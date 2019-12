Maltempo, pioggia e temporali su tutta la Toscana

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 1 dicembre 2019, 12:50

Nel rodeo politico che punta dritto alle prossime elezioni regionali, in sella sellissima per Forza Italia a Lucca rimane il capogruppo azzurro in consiglio regionale Maurizio Marchetti

sabato, 30 novembre 2019, 13:44

La causa, un graduale peggioramento delle condizioni meteo per l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica che comincerà a portare qualche pioggia sulla Lunigiana e Garfagnana e Alta Versilia dalla serata di domenica

venerdì, 29 novembre 2019, 15:08

Poste Italiane comunica che dal 5 all’11 dicembre l’ufficio postale di Careggine via Strada Provinciale 49, sarà chiuso per lavori interni

giovedì, 28 novembre 2019, 21:15

Tanti eventi in Garfagnana in attesa del Natale: inizierà Castelnuovo di Garfagnana, che da sabato 30 novembre a martedì 24 Dicembre ospiterà “Natale a Castelnuovo” e in più tutti i week-end la casa di Babbo Natale sarà visitabile dalle 15:30 alle 18:30

giovedì, 28 novembre 2019, 15:44

L’Azienda USL Toscana nord ovest ha nominato il nuovo direttore della struttura complessa di Medicina Interna della Valle del Serchio. Si tratta di Giancarlo Tintori, già facente funzioni della stessa unità operativa

giovedì, 28 novembre 2019, 11:29

E' stato pubblicato il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 33 allievi finanzieri del contingente ordinario – specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)” – anno 2019