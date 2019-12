Garfagnana



Melania Ferrari candidata al consiglio provinciale

venerdì, 13 dicembre 2019, 10:53

All'ombra della Pania, il piccolo comune di Molazzana potrebbe esprimere di nuovo un rappresentante in consiglio provinciale dopo le esperienze di Simone Simonini. Melania Ferrari, consigliere comunale di minoranza, di fatto è l'unica candidata in Garfagnana tra le fila, di "Alternativa civica centrodestra".



Più votata dell'attuale minoranza "Pima Molazzana", impegnata nel sociale, è alla sua prima esperienza in consiglio comunale. Correrà per Palazzo Ducale in aiuto a Cambiamo!, il movimento di Toti guidato in provincia di Lucca dal suo compagno Simone Simonini.



"Ringrazio chi degli eletti della provincia di Lucca domenica 15 dicembre vorrà esprimere per me la preferenza - ha dichiarato Ferrari -. Nel caso dovessi essere eletta, sicuramente non mi sottrarrò nel portare avanti con serietà e impegno questo compito e le sue materie di competenza. Posso dire che in parte conosco già alcuni amministratori e amministrativi di Palazzo Ducale, in quanto l'ho frequentato assieme ad altri del nostro gruppo in supporto a Simonini. Mi ritengo una persona silenziosa e di poca scenografia, poiché credo che il lavoro concreto si porti avanti nelle sedi opportune e non sui social facendo di tutto una polemica. Ringrazio fortemente il movimento Cambiamo! e i suoi rappresentanti per avermi dato fiducia e sostegno, facendomi sentire importante per questa sfida".