Neve a bassa quota in Garfagnana

giovedì, 12 dicembre 2019, 20:09

L’indagine è stata condotta, tra aprile e giugno di quest’anno, su un campione di 650 studenti, tra gli 11 e i 20 anni, provenienti dagli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado della Garfagnana, della Versilia e della piana di Lucca

giovedì, 12 dicembre 2019, 11:20

Pieve Fosciana è, per eccellenza, il “paese dei presepi” e per il Santo Natale 2019 sabato 14 dicembre vedrà una grande festa dedicata al presepio

giovedì, 12 dicembre 2019, 11:13

Sono 477 gli amministratori del territorio provinciale - tra sindaci e consiglieri comunali - chiamati a votare domenica prossima, 15 dicembre, per il rinnovo della carica di presidente della provincia di Lucca e per la composizione del nuovo consiglio provinciale

giovedì, 12 dicembre 2019, 10:56

Così l’attuale vicesindaco di Vagli Sotto, Mario Puglia, che stamattina ha annunciato come il giudice Tiziana Lottini, dopo anni di iter processuale per il delitto p. e p. dell’Art. 334 e c.a 1 e 3 c.p., abbia concluso nei suoi confronti un ennesimo processo penale

mercoledì, 11 dicembre 2019, 14:59

La sala operativa unificata della Regione Toscana ha emesso un codice giallo per neve su tutte le zone a ridosso dell'Appennino dalle ore 3 alle ore 15 di domani, giovedì 12 dicembre. Il codice giallo riguarda anche il ghiaccio che potrà formarsi dopo le nevicate ed è attivo dalle 20...

mercoledì, 11 dicembre 2019, 11:11

La provincia di Lucca sempre più digital: anche per i comuni di San Romano in Garfagnana e Annone di Brianza ci sono in palio fino a 14 mila euro in premi tech. Per 4 i sostenitori potranno aiutare il comune attraverso Missioni sui social media