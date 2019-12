Garfagnana



Ponte della Tambura chiuso. Puglia chiama in causa la provincia: “Avvisati all’ultimo, disagi per il settore lapideo”

venerdì, 27 dicembre 2019, 21:16

di simone pierotti

Nella giornata odierna la provincia ha emesso un’ordinanza di chiusura del Ponte della Tambura, l’importante passerella che conduce a Vagli Sotto, realizzata nel 1955 e lunga 122 metri. Divieto assoluto di transito ai mezzi con peso superiore alle 6 tonnellate e l’accesso alle persone è consentito per 40 alla volta.

E’ lo stesso vice sindaco Mario Puglia ad annunciarlo, lamentando che da parte della Provincia non c’è stato alcun contatto preliminare e che, al momento, non ha sensibilizzato né proposto soluzioni a quello che si presenta come un grave problema per l’economia locale.

“E’ ben noto che quella via di comunicazione è utilizzata dai mezzi che raggiungono 9 importanti bacini marmiferi, che oggi sarebbero isolati lasciando a casa 150 lavoratori se la nostra amministrazione non fosse stata lungimirante negli anni. Noi siamo abituati a non stare con le mani in mano, siamo già operativi e stiamo lavorando a pieno ritmo per allestire a dovere la strada secondaria, che congiunge la località Bivio a Vagli Sotto. Si tratta di un intervento da almeno 50mila euro che stiamo realizzando con le risorse comunali: mi sarei aspettato un supporto da parte degli altri enti superiore!”.

Puglia non le manda a dire: “Cosa sarebbe accaduto se non avessimo avuto quella strada secondaria per la quale il comune e il sottoscritto hanno sostenuto addirittura un processo penale. Saremmo isolati”.

Pare che non si tratti di una chiusura momentanea perché, come ci ha spiegato l’amministratore, il ponte probabilmente dovrà essere abbattuto e ricostruito, per un lavoro che protrarrà per almeno due anni.