Garfagnana : vagli sotto



Ponte Tambura, Simonini ricorda: “Avevo già sollevato la vicenda un anno fa, i fatti oggi mi danno ragione”

sabato, 28 dicembre 2019, 15:25

di simone pierotti

Sulla chiusura, o meglio della limitazione all’accesso, del cosiddetto Ponte della Tambura interviene l’ex consigliere provinciale Simone Simonini che, lo scorso anno, si occupò personalmente della questione. Lo stesso era intervenuto in consiglio comunale con un’interrogazione specifica: in un primo momento gli uffici gli risposero che la questione era oggetto di approfondimenti in quanto, dopo i noti fatti di Genova dell’agosto 2018, era in atto uno screening generale sui ponti. In seguito fu confermato che il Ponte della Tambura era tra quelli bisognosi di un intervento.

“Circa un anno fa mi ero occupato del Ponte in questione – specifica Simonini – come si evince da una documentazione giornalistica facilmente reperibile. Allora l’amministrazione di Vagli Sotto mi attaccò, ma i fatti oggi mi danno ragione”.

“Si disse che lo avevo fatto per mettermi in evidenza o per ragioni politiche, invece erano solamente ragioni di sicurezza dei cittadini e dei lavoratori. Del resto un comitato di cittadini del luogo aveva evidenziato possibili criticità del ponte causate dal passaggio di mezzi dal peso eccessivo e mi aveva sollecitato perché intervenissi, oltre a segnalare la cosa al presidente Menesini. Oggi si è arrivati a limitazioni ancora più drastiche, con i camion che dovranno transitare dalla viabilità secondaria, in attesa della costruzione di un nuovo ponte”.