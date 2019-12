Garfagnana



Pontecosi, grande successo per il "Presepe diversamente uguale"

martedì, 24 dicembre 2019, 11:48

di lorenzo fiori

Come ormai da consuetudine per le feste natalizie ha aperto i battenti il presepe che contraddistingue il paese di Pontecosi e la sua fantasmagorica e completamente accessibile rocca di San Magno, anche soprannominata Rocca dell'elicriso.



La particolarità di tale presepe sta proprio nei personaggi che sono raffigurati in sagome interamente dipinte dai ragazzi, e dai loro amici aiutanti, dell'associazione "Il Sogno Onlus" di Castelnuovo Garfagnana (a cui verrà devoluto il ricavato), del "centro diurno" di Fornaci di Barga e dalla "scuola elementare" di Pieve Fosciana.



Quindi, l'organizzazione dedica questo evento a tutte le persone disabili ed al loro trasparente sorriso che anima, accompagna e distingue questo particolare presepe.



Questa manifestazione è stata fortemente voluta e finanziata da Enel Green Power ed inoltre hanno contribuito Il Ristoro sul Lago, Mobilart, La Lanterna e Lucchesi Auto.



Il presepe resterà aperto fino al sei gennaio con apertura nei giorni feriali (dalle 15 alle 23) e nei giorni sabato e festivi (dalle 12 alle 23).