Presentato il libro di Paul Moscardini "Undici Ragazzi"

domenica, 22 dicembre 2019, 15:27

Sabato 21 dicembre a Castiglione di Garfagnana si è svolta la presentazione del libro di Paul Moscardini "Undici Ragazzi" edito da Tra le righe libri, in una giornata speciale in cui si festeggiavano anche i 20 anni del giornalino paesano "Castiglione News" fondato nel 2000 da un gruppo di castiglionesi coadiuvati dal giornalista Giuliano Berlingacci e della Festa Medievale che ha visto la luce nello stesso anno.



La bellissima Sala Musica della Filarmonica Alpina di Castiglione, ha ospitato l'evento.Alla presenza di tante persone e molti ex giocatori di calcio compagni e protagonisti del libro di Paolo, tra cui anche alcune delle ragazze protagoniste di una importante esperienza calcistica femminile dei primi anni '90, si è parlato di ricordi, della forza ed importanza dell'amicizia, di come sia importante fare squadra non solo nello sport ma in ogni ambito dove l'unione, la condivisione, il legame, creano le sinergie e l'armonia giuste per fare le cose "insieme".



Un racconto dove lo spunto è stato il libro di Paolo, autore dotato di una rara combinazione di sensibilità e profonda cultura, che partendo da storie legate al calcio parla di vita, di umanità, di sentimenti, di crescita, di insegnamenti attraverso spaccati di vita dei suoi giocatori fortemente legati al nostro territorio. Significativo l'intervento del suo autore, Andrea Giannasi che dopo aver ascoltato le introduzioni dei rappresentanti del Castiglione News e associazioni paesane, Luca, Stefano e Cristina, ha sottolineato l'importanza del grande patrimonio costituito dall'impegno delle realtà associazionistiche e delle persone che in un paese così piccolo come Castiglione, negli anni hanno saputo creare eventi, aggregazione, promozione del proprio territorio; un testimone che dovrà essere passato alle nuove generazioni, ai giovani e bambini di oggi che saranno gli adulti di domani.



Al termine della presentazione è stata inaugurata una bella mostra che attraverso foto, locandine, prime pagine del giornalino, racconta i 20 anni del Castiglione News e contestualmente la grande crescita della Festa Medievale nata anch'essa nel 2000. La mostra è stata allestita nella stanza sopra la Sala Musica dove rimarrà fino al 6 gennaio 2020. A corredo dell'esposizione, è stata realizzata una pubblicazione, curata da Stefano Folegnani e dalla redazione del Castiglione News, che raccoglie tutti i documenti oggetto dell'allestimento. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla realizzazione dell'evento.