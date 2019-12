Garfagnana : vagli sotto



Puglia di nuovo assolto: "Ribadisco la mia totale fiducia nei magistrati giudicanti"

giovedì, 12 dicembre 2019, 10:56

“Ribadisco la mia totale fiducia nei magistrati giudicanti”. Così l’attuale vicesindaco di Vagli Sotto, Mario Puglia, che stamattina ha annunciato come il giudice Tiziana Lottini, dopo anni di iter processuale per il delitto p. e p. dell’Art. 334 e c.a 1 e 3 c.p., abbia concluso nei suoi confronti un ennesimo processo penale.

“Su informative della guardia di finanza di Castelnuovo di Garfagnana – ha dichiarato l’ex sindaco -, sono stato imputato di aver sottratto alla giustizia somme di danaro presso istituti di credito. Il dispositivo dell’assoluzione del collegio giudicante conferma di non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste. Con questa, tra archiviazioni e sentenze, sono arrivato ad un record di 60 assoluzioni”.

“Questo con certezza – spiega Puglia - mi porterà ad essere ancora preso di mira e condotto nuovamente in aule giudiziarie. Credo che una persona attenzionata come il sottoscritto non possa esistere in Italia. Nonostante la mia trasparenza ed onestà, ci sarà ancora chi mi porterà nelle aule di tribunali, in quanto qualcuno vorrebbe finalmente mettersi una medaglia per infliggermi una condanna. Ribadisco che verrò condannato solamente quando le mie orecchie metteranno le unghie”.

“Rispondo – conclude l’ex primo cittadino - che nulla ho da temere, non mi piego e tengo alta la mia dignità. Ringrazio lo Studio Legale del Prof. Buffoni Cardone di Massa e Firenze, insieme all’Avv. Piero Fillioley”.