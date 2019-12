Garfagnana



Rigenerazione urbana, finanziati interventi nei comuni della Valle

mercoledì, 18 dicembre 2019, 16:50

La regione finanzia altri 22 interventi di rigenerazione urbana in 19 comuni delle aree interne della Toscana, per un investimento di 6 milioni e 715mila euro.

Dopo il finanziamento dei primi 14 progetti (4 milioni e 36mila euro) presentati in risposta all’apposito bando, in sede di approvazione di bilancio è arrivata la decisione di procedere allo scorrimento della graduatoria per finanziare progetti ritenuti meritori ma non coperti dalle risorse precedentemente a disposizione.

Gli interventi riguardano sia la riqualificazione di immobili, aree degradate o in stato di abbandono, sia la valorizzazione di spazi aperti e di 'connessioni urbane’.

"La lotta al consumo di suolo passa anche dal riuso, dalla trasformazione del tessuto urbano già esistente ma sottoutilizzato o degradato. Crediamo in questa strada e la stiamo portando avanti con convinzione e con importanti risorse economiche - spiega l'assessore regionale al governo del territorio Vincenzo Ceccarelli - L'alto numero di proposte progettuali avanzate testimonia l'importanza di questi interventi e l’impegno delle amministrazioni comunali per riqualificare le proprie aree urbane. Con questo bando abbiamo voluto dare attenzione alle esigenze delle piccole realtà della nostra Regione. Questa vicinanza ha mosso le scelte passate e continua ad animare le previsioni per il prossimo futuro, per sostenere tutte le realtà toscane pronte a fa re scelte innovative e di sviluppo”.

I 58 progetti totali che erano stati presentati sono stati esaminati da un nucleo tecnico che, sulla base dei criteri indicati dal bando, ha verificato il rispetto dei requisiti di ammissibilità e valutato la coerenza del progetto con le strategie della programmazione regionale, l'efficacia e la qualità dell'intervento in funzione della rigenerazione delle aree interessate, il livello di partecipazione pubblica, l'avanzamento progettuale e la cantierabilità delle opere, nonché il carattere di innovazione di iniziative che potranno costituire "esperienze pilota".

Le 22 proposte finanziate adesso sono distribuite tra le province di Grosseto, Lucca, Arezzo, Siena, Massa Carrara, Firenze e Prato.

Progetti finanziati, con i relativi importi:

Arcidosso (GR) – Ristrutturazione urbanistica del complesso ex mattatoio con demolizione e ampliamento dei fabbricati (112mila euro)

Chiusi (SI) – Rifacimento e riqualificazione parcheggio e parco de I Forti a Chiusi Città (297.072 euro)

Chiusi (SI) – Riqualificazione urbana della viabilità di via Piave, via Montegrappa e Piazza Garibaldi a Chiusi scalo (258mila euro)

Chiusi (SI) – Lavori per la manutenzione straordinaria di via Pozzarelli ed aree limitrofe (153.600 euro)

Castel San Niccolò (AR) - Riqualificazione urbana a destinazione socioassitenziale per potenziamento di RSA esistente (694.907 euro)

Castelnuovo Garfagnana (LU) - Recupero area Foro Boario (478.358 euro)

Rignano sull’Arno (FI) – Progetto Liberi-Libri – Intervento b: rigenerazione urbana area ex circolo del tennis a Rosano (216.000 euro)

Castelnuovo Garfagnana (LU) – Realizzazione nuovo parcheggio in via Vannugli (96.716 euro)

Poppi (AR) – Rigenerazione Casa Basagna (219.000 euro)

Barberino di Mugello (FI) – Realizzazione albergo diffuso a Galliano (800mila euro)

Santa Fiora (GR) – Restauro e allestimento museografico di Palazzo Sforza Cesarini (800mila euro)

Barga (LU) - “Barga rigenera – riorganizzazione urbana in un’ottica di sicurezza e coesione sociale” (241.030 euro)

Fabbriche di Vergemoli (LU) – Realizzazione di parcheggio in località La Lezza a pertinenza dell’abitato di fabbriche di Vallico (209.820 euro)

Chiusdino (SI) - Lavori di riqualificazione nel centro storico di Ciciano (160mila euro)

Cantagallo (PO) – Lavori di recupero del Borgo di Fossato mediante sistemaziione degli spazi pubblici (I stralcio) (235mila euro)

Minucciano (LU) - Strategie di riqualificazione della frazione di Pieve S.Lorenzo per il recupero e il potenziamento della funzionalità urbana e per la valorizzazione delle risorse (57.800 euro)

Caprese Michelangelo (Ar) – Progetto di riqualificazione urbana dei nuclei storici di Fragaiolo, Valboncione e Samprincino (102.500 euro)

Chianciano Terme (SI) – Intervento di rigenerazione urbana dell’area lungo Viale Roma e Piazza Martiri perugini (153.910 euro)

Sansepolcro (AR) – Da Piazza Muglioni ai giardini di Piero della Francesca (310.400 euro)

Mulazzo (MS) – Intervento di riginerazione urbana in località Arpiola (252mila euro)

Vaiano (PO) – Realizzazione di un parcheggio pubblico in loclaità la Briglia (66.833 euro)

Pontassieve (FI) – Rigenerazione urbana dell’ex area ferroviaria denominata “Borgo Verde” di Pontassieve (800mila euro)