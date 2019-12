Garfagnana



Scattano nuove restrizioni sul Ponte della Tambura a Vagli di Sotto

venerdì, 27 dicembre 2019, 17:42

Scatteranno nelle prossime ore – dal momento in cui cioè sarà installata la nuova cartellonistica – le nuove limitazioni al transito sul Ponte della Tambura sulla strada provinciale n. 50 di Vagli, a Vagli di Sotto. Oggi infatti è stata firmata la determina dirigenziale che fissa le nuove restrizioni che superano, di fatto, quelle preesistenti sul limite di velocità e sulla portata massima dei veicoli.

Lungo la SP 50 "di Vagli" in corrispondenza del ponte della Tambura (km 9+250) sono quindi operative: - la limitazione di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 6,00 tonnellate; il limite di velocità massima di 30 km/h per entrambi i sensi di marcia per tutti i veicoli; il divieto di seguire il veicolo che precede ad una distanza inferiore a 100 metri (quindi con attraversamento del ponte soltanto di un veicolo alla volta); il restringimento della carreggiata a 3 metri di larghezza, mediante new jersey e/o transenne nelle modalità previste dal Codice della strada, per tutta la lunghezza del ponte; l'istituzione di un senso unico alternato, con la precedenza per i veicoli in transito verso l'abitato di Vagli di Sotto; il divieto di accesso al ponte di un numero di persone maggiore di 40 unità e divieto ai pedoni di sostare e sporgersi dai parapetti.

Tutte prescrizioni la cui inosservanza è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Le nuove limitazioni decise dalla Provincia seguono a distanza di pochi giorni il decreto deliberativo del presidente Luca Menesini che ha approvato il progetto di fattibilità tecnica per interventi di risanamento e adeguamento dell'infrastruttura viaria progettata dall'ing. Morandi. Opera su cui i tecnici della Provincia e le ditte specializzate avevano effettuano lo scorso ottobre verifiche tecniche sull'impalcato finalizzate proprio al progetto di messa in sicurezza del ponte. Progetto che prevede la realizzazione di un nuovo impalcato e l'esecuzione di altre opere di messa in sicurezza e consolidamento. La Provincia ha inserito i lavori per il Ponte della Tambura nel programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 con un investimento stimato di 2,3 milioni di euro.