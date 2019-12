Garfagnana



Simonini (Cambiamo): "Inizio importante per il nostro movimento in provincia di Lucca"

martedì, 3 dicembre 2019, 15:14

Il 25 novembre a Lucca si è tenuto il battesimo ufficiale di Cambiamo!, partito politico che vede come leader nazionale il presidente della Liguria Giovanni Toti. Ufficialmente si sono formalizzate le prime cariche provvisorie che costituiranno la struttura portante del movimento a livello provinciale e che andranno poco alla volta ad ampliarsi territorialmente per creare una rete sempre più vicina alle esigenze dei cittadini.



I primi incarichi sono stati ratificati dal referente regionale e deputato Giorgio Silli, insieme a Simone Spezzano, organizzativo e membro del Comitato Nazionale. Il compito di coordinare tutte le attività provinciali spetterà all'ex consigliere provinciale Simone Simonini. "Vogliamo lavorare sui territori con una nuova proposta politica in un centrodestra moderato che sappia dare risposte concrete alla cittadinanza" ha dichiarato lo stesso Simonini.



"In questi anni - ha spiegato l'ex consigliere -, abbiamo dimostrato di saper stare tra la gente, raccogliendo le loro problematiche, provando a dare risposte nel merito. Di fatto non siamo ancora partiti ed abbiamo già un'importante squadra con obiettivi chiari per il 2020. La prima fondamentale ed imminente scadenza che ci vede protagonisti è quella elettorale del rinnovo del consiglio provinciale, dove proponiamo un nostro candidato: Melania Ferrari, già consigliere comunale a Molazzana".



"Nei prossimi giorni - conclude Simonini - se il tempo lo consentirà, organizzeremo il primo evento di piazza con un gazebo informativo, spiegando alla cittadinanza cos'è Cambiamo! e come vogliamo porci verso la popolazione nell'imminente futuro. Già dal prossimo anno, abbiamo importanti sfide come il rinnovo di alcuni importanti consigli comunali, e le fondamentali elezioni regionali, dove con gli alleati cercheremo di cambiare per la prima volta colore politico alle Regione Toscana. Da noi ha concluso Simonini, porte aperte ad ogni contributo e iniziativa, con persone legate al proprio territorio di appartenenza".