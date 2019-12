Garfagnana



Smottamenti per il maltempo, disagi lungo le strade

domenica, 22 dicembre 2019, 15:46

Disagi per il maltempo in Garfagnana. A Castelnuovo, a seguito di uno smottamento a valle della viabilità che conduce all’ospedale S. Croce di Castelnuovo, è stata chiusa al traffico veicolare Via della Rimembranza. Sono stati immediatamente attivati dal comune i lavori di somma urgenza necessari. L’ospedale S. Croce è comunque raggiungibile regolarmente da Via dell’Ospedale.



Frana anche sulla provinciale al Crociale, nel comune di Castiglione di Garfagnana, segnalata questa mattina dal consigliere comunale Roberto Tamagnini.