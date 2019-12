Strada forestale Careggine-Vagli: arriva il finanziamento

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 17 dicembre 2019, 13:19

Con due distinti decreti deliberativi firmati dal presidente Luca Menesini, la Provincia di Lucca ha approvato i progetti di fattibilità tecnica per interventi di risanamento e adeguamento di due importanti infrastrutture viarie in Garfagnana

martedì, 17 dicembre 2019, 12:09

Il presidente della provincia Luca Menesini, rieletto alla guida dell'ente di Palazzo Ducale a seguito delle consultazioni elettorali di domenica scorsa, ha accolto oggi – martedì 17 dicembre – i nuovi consiglieri di maggioranza eletti che lo affiancheranno nei prossimi due anni di mandato

martedì, 17 dicembre 2019, 11:09

"Esordio positivo a livello istituzionale del nuovo movimento politico 'Cambiamo! Con Toti' in Provincia di Lucca." Con queste parole Simone Spezzano, membro del comitato nazionale e organizzativo regionale, ha voluto ringraziare per l'impegno la candidata Melania Ferrari

lunedì, 16 dicembre 2019, 21:52

Tempo di bilanci e soprattutto di auguri per il gruppo dei “V.A.M. fino alla morte”, che si è ritrovato nell’ultimo fine settimana al Casone di Profecchia. Un incontro informale e conviviale tra un gruppo di amici, e le loro famiglie, per stare insieme in allegria, uniti da valori e ricordi...

lunedì, 16 dicembre 2019, 16:28

Nuova veste al sito web di un ente sempre più preposto alla erogazione di servizi che necessita di comunicare in modo chiaro, agile e tempestivo con i cittadini, gli stakeholders e gli operatori

lunedì, 16 dicembre 2019, 14:51

Confermato il risultato delle prime ore con Luca Menesini rieletto alla carica di presidente della provincia di Lucca con la percentuale del 72% dei voti: battuto lo sfidante del centro destra Alberto Giovannetti